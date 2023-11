Sabato intenso per Volley e Basket: si parte alle 18, si chiude alle 21

Sabato intenso per il volley sammarinese: in campo sia la Promopharma in Serie B alle 18 che la Titan Services in D un'ora più tardi. Partendo dal maschile, i ragazzi allenati da coach Marco Ricci saranno impegnati a Civitanova contro la Lube fanalino di coda. Al momento i sammarinesi sono a quota 4 in classifica e affrontano una squadra che ha totalizzato un solo punto in queste prime giornate. La Promopharma viene dall'incredibile sconfitta al tie-break rimediata contro Collemarino, seconda della classe. Un ko che però ha lasciato ottime sensazioni in casa San Marino anche se fa da contraltare la delicata situazione infortuni. Oltre ai lungodegenti Marcovecchio e Paganelli, all'ultimo si è aggiunta anche l'assenza del centrale Zonzini. E non sono al meglio nemmeno Ricci e Bacciocchi che comunque saranno in panchina, pronti a dare una mano.

Impegno casalingo invece per la Titan Services nella Serie D femminile di scena al PalaCasadei contro la Flamigni San Martino in Strada. Una sfida sulla carta complicata quella che attende il sestetto di coach Stefano Sarti: sul Titano infatti arriva una delle 3 capolista - assieme a Bagnacavallo e Figurella Rimini – e che finora ha perso solo tre set. Le biancazzurre però sono partite alla grande, con 6 punti racimolati nelle prime giornate. Sarà un test importante per misurare le ambizioni della Titan Services che con ogni probabilità dovranno rinunciare all'opposto Federica Tura, in recupero da un infortunio.

In serata, poi, toccherà anche alla Pallacanestro Titano per il nono turno della Serie C unica. I ragazzi di Piero Millina saranno impegnati sul parquet di Montemarciano, in quella che si può definire una “classica” degli ultimi anni. Entrambi i quintetti sono al terzo posto in classifica con 10 punti, frutto di 5 vittorie e 2 sconfitte. Montemarciano prevale di poco sia nella media dei punti segnati che di quelli subiti, ma i numeri sono vicini e quindi ci si attende un match sicuramente equilibrato. Chi vince potrà mettere pressione alle prime due: Recanati, in testa a punteggio pieno, e Gualdo distante solamente 2 lunghezze. Palla a due alle ore 21.