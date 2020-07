San Marino batte Godo 6-1 in Gara-1

Nona vittoria su dieci partite per il San Marino Baseball che inizia la quarta giornata come meglio non potrebbe. Sul diamante di Serravalle, la squadra di Mario Chiarini supera agevolmente Godo per 6-1 e si porta a casa la prima gara della serie. Con questo successo, i Titani rimangono in scia della capolista Bologna, vincente a sua volta a Collecchio. Il match si mette in discesa già nel primo inning con San Marino che segna 4 punti ed altrettante valide. Avagnina e Celli aprono le danze con due singoli mentre i doppi di Reginato e Garbella creano subito un solco inesorabile. Godo non reagisce e, tra terzo e quarto inning, ancora Lorenzo Avagnina e Giovanni Garbella mettono a segno gli ultimi punti di una partita sempre condotta dai sammarinesi.

L'unico neo è il singolo finale di Meriggi che non permette a San Marino di portarsi a casa il secondo “no-hit” consecutivo dopo quello con Collecchio. Sugli scudi, come sempre, un grande Alessandro Maestri: 10 strike out e 2 basi su ball in 5 inning per il lanciatore cesenate. Ora la serie si sposta a Godo per gara-2 di venerdì sera, 24 ore dopo si torna nuovamente a Serravalle per chiudere il trittico. Negli altri incontri della quarta giornata, oltre al netto 12-1 di Bologna con Collecchio, anche il sorprendente 8-4 di Macerata su Parma.