San Marino fa doppietta con Grosseto ed è primo da solo

San Marino dimentica il brutto esordio con due gare da 11 punti segnati, più che sufficienti per ribaltare il computo del trittico col BSC Grosseto. Un doppio successo (11-7 e 11-5) che vale pure il primato solitario in classifica, perché con l'altra grossetana, il BBC, Bologna trova solo una vittoria su tre e finisce a -1 dai Titani. Nelle partite di ieri i vincenti sono Pascoli e Kourtis ma la scena è tutta per i battitori: 5 i fuoricampo a segno, due di Tromp – con un grande slam – e uno a testa per Angulo, Alvarez e Celli.

In gara 2 poi ci sono 14 valide, tre in più di quelle ospiti. Il via alle danze al 2°, col singolo di Celli a sbloccarla su un lancio pazzo e la valida di Di Fabio a raddoppiare. La ripresa seguente si apre col ribaltone di Grosseto – doppio del pari di Mercuri e valida del sorpasso di Giordani – e si chiude col contro ribaltone, sul singolo a basi piene di Alvarez. Nel 4° le valide di Sellaroli e Leonora impattano a 4 ma, subito dopo, arriva il fuoricampo da tre punti di Angulo. È la chiave di volta della partita, perché nel 5° San Marino vola sul 10-4 grazie alle valide di Pieternella, Lopez e Di Fabio, a un lancio pazzo e alla volata di Ferrini. Grosseto dimezza le distanze col fuoricampo da tre punti di Aloma ma si ferma lì, così il solo-homer di Alvarez e il finale intonso di Pascoli valgono il successo biancazzurro.

Si va a una gara 3 di nuovo ad altalena: tra 2° e 3° San Marino va sul doppio vantaggio con la valida di Lopez e il solo-homer di Tromp, nel 4° però De Leon va in crisi e gli ospiti ne infilano 4 in rapida successione. Doppi di Aloma e Mercuri, rimbalzante di Luciani e poi altra valida per il 4-2 Grosseto, San Marino accorcia con la valida interna di Di Fabio e gli ospiti ristabiliscono le distanze su un errore della difesa. È il 5° ed 3-5, da qui alla fine però segnerà solo la capolista. E quasi solo nella parte bassa della ripresa, un big inning da 7 punti: il primo sul doppio a sinistra di Celli, altri due sul singolo di Lopez e i restanti quattro sul fuoricampo da grande slam di Tromp. Vittoria e primato solitario sono già assicurati, in quel che resta Celli fa di nuovo 11 con un fuoricampo e Kourtis stronca sul nascere le velleità di accorcio toscane.