Serata di festeggiamenti per i campioni delle Bocce

Serata di grandi festeggiamenti per la Federazione Sammarinese Bocce. Alla presenza del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e del presidente del CONS Gian Primo Giardi, il presidente della Federazione Maurizio Mularoni ha voluto celebrare i grandi risultati ottenuti nel corso di una stagione che rimarrà nella storia dello sport sammarinese. Dalle tre medaglie vinte ai Giochi del Mediterraneo, al trionfo iridato di Stella Paoletti, vincitrice del titolo mondiale a Mersin, dove è arrivato anche il bronzo di Enrico Dall'Olmo nel tiro di precisione. I vertici dello sport sammarinese hanno reso omaggio agli atleti e al C.T. Marco Cesini per il grande lavoro fatto negli anni e per la capacità di tenere sempre altissimi il livello tecnico dei propri rappresentati.