Slalom gigante: assegnati i titoli sammarinesi

Lo scorso weekend, in concomitanza con la tappa del Campionato Romagnolo organizzata dal Comitato Romagna, si è svolto il Campionato Sammarinese di slalom gigante che ha visto al via i ragazzi del settore giovanile della Federazione Sammarinese Sport Invernali, oltre all'atleta della nazionale maggiore Mattia Beccari. I campioni delle varie categorie saranno premiati nell’ambito di una conviviale di fine stagione che sarà organizzata a San Marino.

Nella categoria Under 12 Cuccioli maschile il titolo va William Fabbri. Nella categoria Under 14 Ragazzi femminile vince Daria Toccaceli, a cui va anche il titolo assoluto femminile. Nella categoria Under 14 Ragazzi maschile ad imporsi è Michele Molinari, davanti a Matteo Gasperoni e Christian Chiaruzzi. Nell’Under 16 Allievi il titolo sammarinese se lo aggiudica Matteo Giannini davanti a Rafael Mini ed Elia Carattoni. Nell’Under 21 Giovani il campione sammarinese è Mattia Beccari, che si è imposto su Giulio Vagnini e Luca Ceccato. La classifica assoluta, invece, vede prevalere Giannini, davanti a Beccari e Mini.