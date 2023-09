SportinFiera compie 25 anni

L'intervista a Gian Primo Giardi

SportinFiera ritorna puntualmente ad animare il primo week end dopo l'inizio della scuola. Perché lo sport è parte integrante dell'educazione di ogni ragazzo. "E' divertimento, salute, emozione" dice il Segretario Belluzzi che subito dopo l'inno nazionale apre allo Stadium la rassegna. E dopo di lui riecheggia il "Abbiamo il dovere di sostenere i vostri sogni" del Presidente del Cons Gian Primo Giardi con lo sguardo rivolto alla tribuna. Con il Comitato Esecutivo del Cons schierato si rivolge direttamente ai ragazzi anche il Segretario Lonfernini "Abbiamo la fortuna di vivere in Paese che offre opportunità incredibili a livello sportivo". Il resto è soprattutto gioco, incontro, conoscenza. Le 34 federazioni hanno allestito un vero e proprio villaggio sportivo per la prova pratica. Per regalare la famosa possibilità, per la scintilla che dovrà garantire il ricambio generazionale. E' la settimana europea dello sport al cui motto "be active" la Repubblica dedica tutto il week end.

Nel servizio l'intervista al Presidente Cons Gian Primo Giardi