Sportinsieme Awards 2022 in differita sulla San Marino Rtv

Sportinsieme Awards sulla San Marino Rtv e in streming sul sito internet, dalle 20.45. All’evento, organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese in collaborazione con la Segreteria di Stato per lo Sport, torna il pubblico: dopo due anni di limitazioni a causa del Covid. Sabato sera per tutti l’occasione di rivivere le emozioni della serata che ha visto premiare Stella Paoletti “Atleta dell’anno”, e con lei le eccellenze sportive sammarinesi per la carriera e per i risultati conseguiti durante la stagione.

