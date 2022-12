Sportinsieme Awards, torna l'appuntamento dedicato ai campioni sammarinesi

Torna Sportinsieme Awards, in programma venerdì 16 dicembre, alle ore 21:00, al centro congressi Kursaal di San Marino. All’evento, organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese in collaborazione con la Segreteria di Stato per lo Sport, tornerà il pubblico: dopo due anni di limitazioni a causa del Covid, sarà possibile assistere dal vivo alla manifestazione. Per tutti l’occasione di rivivere le emozioni della serata nella differita di San Marino RTV sabato 17 dicembre alle ore 20:45. Sportinsieme Awards premia le eccellenze sportive sammarinesi per la carriera e per i risultati conseguiti durante la stagione.