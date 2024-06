Taekwondo, via al San Marino Open: Albani bronzo negli junior

A due anni dagli Europei dei Piccoli Stati, il taekwondo di alto livello torna al Multieventi per il San Marino Open. 130 gli iscritti a un torneo per junior, sul tatami oggi, e senior, in gara domani.

Presenti atleti da tutta Italia, dall'Austria e, ovviamente, da San Marino. 9 i biancazzurri in gara, 7 senior e 2 junior, questi ultimi impegnati stamattina. Nella categoria -45 kg è bronzo per Thomas Albani che in una semifinale molto complicata cede 12-0 e 18-5 a Francesco Fele. È sua la prima medaglia biancazzurra, ma non senza qualche rimpianto.

Finisce ai quarti invece il percorso nella -55 kg di Achille Tentoni, sconfitto dal nazionale italiano Nicolò Rebolino. Dopo un primo round senza storia (11-0), nel secondo il sammarinese va a un soffio dal portarla alla bella, arrendendosi per 11-10.





Nel video le parole di Giovanni Ugolini (presidente Taekwondo San Marino) e degli atleti Thomas Albani e Achille Tentoni