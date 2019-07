Tennis: Marco De Rossi si ferma al secondo turno in Belgio

Si ferma agli ottavi di finale del tabellone principale l’avventura di Marco De Rossi nel 25 mila dollari di Lasne, in Belgio, tappa dell’ITF World Tennis Tour. Il tennista sammarinese, che recentemente ha dimostrato di essere in buona condizione ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro, si è prima garantito l’accesso al main draw superando 6-2 6-1 il serbo Milan Radojkovic e 6-2 1-6 10-7 il tedesco Adrian Oetzbach, poi si è imposto al primo turno contro il britannico Charles Broom per 7-5 6-4. Al secondo turno, invece, De Rossi si è dovuto arrendere al cileno Bastian Malla, che si è imposto per 6-4 6-2. Buona comunque la prova del sammarinese, in vista della Coppa Davis che si terrà dal 15 al 20 luglio sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.