Tennis: Talita Giardi trionfa nel torneo U12 di Cattolica

E’ ripartita con il piede giusto l’attività agonistica di Talita Giardi dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. La giovane allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino si è aggiudicata la vittoria nel torneo Under 12 di Cattolica, superando in finale la 3.5 Beatrice Lotti in tre set (6-7 6-1 10-8).