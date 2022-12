Tour de France 2024, Rimini e San Marino possibili alleati nella prima tappa

Ormai è quasi certo. L'edizione 2024 del Tour de France partirà dall'Italia. E la prima tappa, che si correrà il 29 giugno, sarà quella da Firenze a Rimini. Ancora da decidere invece quelle successive. Si è però già costituito il comitato tecnico scientifico - spiega Il Resto del Carlino - che sarà impegnato nell'allestimento della partenza della “Grande Boucle”. Oltre a Regione e Comuni di partenza e arrivo, è entrata nell'organizzazione anche la Repubblica di San Marino. Il Tour potrà infatti essere una vetrina ideale per Romagna e Titano per presentarsi al mondo sportivo come “terre del ciclismo”.

“Una grande opportunità”, per il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini che conferma di essere stato contattato dalle istituzioni riminesi e regionali sul possibile passaggio del Tour sul territorio sammarinese. “San Marino e Rimini sono alleati e, in ottica sinergica, abbiamo l'intenzione di portare avanti iniziative di grande risalto”. Fra queste ci sarebbe proprio il Tour de France. Se la possibilità si concretizzasse, “sarebbe impossibile dire di no”, visto il rilievo dell'evento sportivo. Quindi, conclude Lonfernini, “Accogliamo con grande piacere questa possibilità”.