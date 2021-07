Trap: Perilli e Berti fanno sognare

Dopo la terza serie nella specialità Trap, Alessandra Perilli è seconda in classifica con 74 piattelli centrati su 75. In testa c’è la slovacca Stefecekova che ha concluso con 75/75. Alle sue spalle, con un solo errore, ci sono la nostra tiratrice e l’italiana Silvana Stanco. Più indietro, invece, la portabandiera azzurra Jessica Rossi, solo settima. Grande prova anche per Gian Marco Berti, al comando della gara maschile con 74 su 75, a pari merito con altri 4 tiratori. Domani (dalle 2 di notte in Italia) le ultime due serie da 25 piattelli ciascuna: i primi 6 della classifica andranno in finale.