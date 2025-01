Volley: belle vittorie per le squadre sammarinesi

Prima uscita del 2025 da incorniciare per le squadre sammarinesi impegnate nei campionati di volley in Italia. In serie D femminile, la Titan Services supera l'Alfonsine al PalaCasadei per 3-1. La squadra di Stefano Sarti parte bene e si aggiudica il primo set 25/16. Le biancoazzurre subiscono il ritorno delle romagnole nel secondo parziale che sfruttano una partenza lanciata per pareggiare il conto dei set 25/19. La Titan Services torna fuori nel terzo set tanto che il parziale è a senso unico e le sammarinesi lo chiudono 25/9. Nel quarto set la squadra di Sarti non sbaglia e con un 25/23 porta a casa tre punti fondamentali per classifica. In tabellino da segnalare i 25 punti di Tura. Doppia cifra per Ricci con 11. In classifica la Titan Services sale a quota 12 punti e tiene tre squadre alla spalle. Prossimo impegno in casa del Santarcangelo venerdì prossimo.

Colpo della PromoPharma che nel 2025 parte col botto e va a vincere al tie-break in casa della prima in classifica San Mauro Pascoli allenata dall'ex Stefano Mascetti. La squadra di Marco Ricci parte bene e sorprende la capolista chiudendo 25/23 il primo set. Nel secondo i romagnoli recuperano il break sammarinese e ristabiliscono la parità 25/18. Nel terzo altri due break condanno la PromoPharma costretta a cedere 26/24. Il quarto parziale è incredibile, con San Marino che si aggiudica la maratona 36/34. Un set fantastico e ricco di emozioni. Al tie-break, sul 12 pari, la squadra di Ricci trova l'allungo decisivo che vale il 15/13 e la partita. Due punti pesanti per i Titani che salgono a quota 19 in classifica. In tabellino da segnalare i 32 punti di Frascio. Prossimo impegno in casa contro Castelferretti sabato prossimo.