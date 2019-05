Volley: la Banca di San Marino centra la salvezza - La squadra di coach Stefano Sarti supera San Martino nella sfida decisiva per mantenere la categoria...

La settimana perfetta del volley sammarinese si completa con la salvezza della squadra femminile. La Banca di San Marino non sbaglia niente nella partita più importante della stagione. Contro San Martino in Strada era una finale dove il vincere o perdere avrebbe fatto la differenza tra salvezza e retrocessione. La squadra di coach Stefano Sarti domina dall'inizio alla fine e si conquista sul campo una salvezza sudata, alla fine meritata. Il PalaCasadei risponde presente e si fa sentire nel corso della partita. Le ospiti cercando di creare qualche difficoltà alle biancoazzurre che però senza grandi problemi si prendono il primo set 25/14. Nel secondo parziale San Martino in Strada raccoglie 17 punti. La Banca di San Marino va sul 2-0, inizia il conto alla rovescia verso la salvezza. Le Titane non fanno l'errore di avere cali di tensione e chiudono subito il set. La Banca di San Marino vince 25/12, parte la festa del volley rosa per una salvezza conquistata che vale un campionato. Fiorucci 14 punti, Magalotti 13. La Banca di San Marino chiude la stagione con 23 punti davanti alla Flamigni San Martino. La Banca di San Marino resta in serie C.

Interviste a: Chiara Parenti (schiacciatrice Banca di San Marino) - Anita Magalotti -(schiacciatrice Banca di San Marino) - Elisa Vannucci (centrale Banca di San Marino)