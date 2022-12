Volley: la PromoPharma chiude il 2022 con una vittoria contro Ravenna

Nonostante le assenze, la PromoPharma saluta il 2022 con un successo per 3-1 contro la Pietro Pezzi Ravenna. Tra i Titani non ci sono Kiva e Ricci e Benvenuti non è al top. I biancoazzurri partono bene e si aggiudicano il primo set per 25/23, con i sammarinesi avanti 24/17 che subiscono il ritorno dei romagnoli, ma riescono a chiudere a proprio favore il parziale. Nel secondo set PromoPharma che va avanti 7/2. Il parziale sembra ben indirizzato con i Titani sul 17/9. Ravenna reagisce e piazza un break di 6 punti che riporta gli ospiti nel set. Si gioca punto a punto, ma sul 23/21 il muro di Caselli vale l'allungo decisivo che porta San Marino sul 2-0 nel conto dei set. La terza ripresa vede gli ospiti sempre avanti nel punteggio, con i padroni di casa a inseguire. Ravenna abbassa il numero di errori in attacco e tiene bene in difesa mentre la PromoPharma non riesce a riprendere il set che va a Ravenna 25/18. Nel quarto set sono i sammarinesi a mettere la testa avanti sul 15/11, ma gli ospiti non mollano. Un rosso ai romagnoli, dopo una grande contestazione arbitrale finisce per innervosire Ravenna. San Marino approfitta della situazione e chiude 25/17. In tabellino 18 punti per Paganelli e 16 per Benvenuti. Allo sosta la PromoPharma chiude con 11 punti e aggancia proprio Ravenna in classifica. Prossimo impegno il 7 gennaio in casa contro Sassuolo.