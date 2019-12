Volley: la Titan Services cede in casa contro La Spezia

Battuta d'arresto per la Titan Services che cede in casa contro La Spezia 3-1. Una partita nella quale la fisicità degli avversari ha fatto la differenza. Non bastano i 25 punti di Mondaini ai biancoazzurri per vincere la partita. Resta il rammarico per i Titani che hanno perso il terzo set dopo aver avuto ben quattro occasioni per vincerlo. Avvio difficile dei Titani, Mascetti prova a cambiare qualche cosa, la scossa non arriva, La Spezia chiude 25/18. Il secondo parziale parte bene per la Titan Services, poi gli ospiti rientrano e si portano in parità. Sull'11 pari Mondaini con 5 punti e Benvenuti con 1 scava il solco che vale il 17/11. La Spezia rientra pian piano. Cicconi trova due buoni attacchi che valgono il set San Marino. Nel terzo l'equilibrio si rompe sull'11/10, San Marino allunga, La Spezia rientra. Si arriva ai vantaggi ed è una battaglia punto a punto, alla fine la spunta la squadra ospiti 31/29. Nel quarto set La Spezia s'impone 25/18 e si porta a casa la vittoria. Nel tabellino da ricordare anche i 16 punti di Benvenuti ed i 14 di Zonzini. In classifica la Titan Services resta a 7 punti. Prossimo impegno a Forlì.