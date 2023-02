Volley: sconfitte PromoPharma e Titan Services

Sconfitta casalinga per la PromoPharma nel campionato di serie B maschile. La squadra di Stefano Mascetti cede 3-1 contro l'Ama San Martino. L'inizio della partita è a favore degli ospiti. La PromoPharma prova a rientrare, ma qualche errore in attacco permette a San Martino di tornare avanti e chiudere 25/17. Nel secondo parziale sono i Titani a mettere la testa davanti e, dopo una reazione del San Martino, che approfitta anche di qualche errore di troppo, la PromoPharma torna sopra nel punteggio. In questa fase è il muro dei padroni di casa a fare la differenza, San Marino chiude 25/18. Nella terza ripresa il vero primo allungo è degli emiliani in un set equilibrato. San Marino recupera e si va ai vantaggi, che premiano San Martino 28/26. Nel quarto parziale gli ospiti chiudono la partita in 20 minuti con un 25/16. In tabellino sono 15 i punti per Kiva e 14 per Benvenuti. In classifica la PromoPharma resta a 17 punti alle spalle di Planet Group Spezzanese e Pietro Pezzi Ravenna con 20. Prossimo impegno in casa della capolista Gabbiano Mantova. Nel campionato di serie D femminile la Titan Services cede 3-1 a Faenza contro la Fenix. La squadra di Wilson Renzi va sotto 2-0 nel conto dei set con le romagnole che s'impongono 25/17 e 25/21. Nel terzo parziale la reazione sammarinese con le Titane che riescono ad aggiudicarsi il set 25/22, poi nel quarto la Fenix Faenza chiude 25/20 e si prende i tre punti. Tura mette 19 punti. In classifica la Titan Services resta a 12, prossimo impegno in casa contro Longiano.