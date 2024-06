La visione di Corrado Bizzocchi (Alleanza Riformista) per il futuro di San Marino

Mi chiamo Corrado Bizzocchi e sono candidato nella lista di Alleanza Riformista. La nostra visione per il futuro di San Marino è chiara: diversificare l'economia, sostenere lo sviluppo di nuovi settori e rafforzare quelli già esistenti. Questo approccio non solo ci permetterà di crescere economicamente, ma assicurerà anche che il nostro sistema produttivo industriale e artigianale, da sempre locomotiva trainante del nostro Paese, continui a prosperare.

Accesso al Mercato Europeo

Un aspetto cruciale del nostro programma è garantire alle aziende sammarinesi pieno accesso al mercato delle merci della comunità europea. L'Accordo di Associazione con l'Unione Europea rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro Paese. Grazie a questo accordo, i prodotti realizzati nella nostra Repubblica potranno essere paragonati a quelli dell'UE e circolare liberamente con il marchio CE. Tuttavia, siamo consapevoli delle criticità ancora presenti nell'interscambio doganale, in particolare per quanto riguarda il documento di transito T2. L'Accordo di Associazione prevede la possibilità di concordare nuove soluzioni che riducano gli oneri per gli operatori sammarinesi, e questo confronto con l'UE dovrà essere una priorità del nuovo Governo.

Riduzione dei Costi Energetici

Un altro pilastro del nostro programma è la riduzione dei costi legati all'energia per le aziende individuali, artigianali e industriali sammarinesi. Per raggiungere questo obiettivo, intendiamo sviluppare politiche energetiche adeguate ai bisogni delle imprese e delle famiglie, investendo nelle infrastrutture del settore delle energie alternative. La nostra visione è quella di ridurre la dipendenza dalle dinamiche di mercato globali e di guadagnare competitività sui prezzi dei prodotti energetici.

Investimenti nel Fotovoltaico

Vogliamo incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare dal fotovoltaico, dall'eolico, dal geotermico e da tutte le tecnologie nate dalla volontà di ricerca per contenere l'impatto ambientale. Questo non solo ridurrà i costi energetici per le imprese e le famiglie, ma contribuirà anche a un futuro più sostenibile per San Marino. Gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili porteranno significativi benefici economici e ambientali, rafforzando la nostra economia e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Alleanza Riformista crede fermamente nella rinascita del nostro Paese attraverso un'economia diversificata e sostenibile. Se anche voi condividete questa visione, dateci fiducia. Insieme, possiamo costruire un futuro prospero e resiliente per San Marino, dove l'innovazione e la tradizione si incontrano per creare nuove opportunità e benessere per tutti.

c.s. Corrado Bizzocchi (Alleanza Riformista)