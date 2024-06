Repubblica Futura sui corpi militari

La valorizzazione dei corpi militari è un elemento tenuto in forte considerazione da Repubblica Futura che ha anche dedicato uno specifico punto nel programma elettorale. È nostra ferma convinzione, e i cittadini lo troveranno scritto nel programma, che i corpi militari volontari rappresentino un patrimonio storico e umano di importanza strategica per la Repubblica. È prova tangibile dell’attaccamento dei cittadini alle loro storiche istituzioni, un simbolo della nostra sovranità, costituendo al contempo un valido supporto ai corpi professionali di polizia nelle loro attività. I corpi militari sono composti da donne e uomini motivati ed addestrati, anche per compiti molto più ampi rispetto a quelli canonici definiti per un corpo militare volontario. Per tale motivo è necessario valorizzarne ruolo e attività attraverso l’investimento di risorse economiche. In particolare, Repubblica Futura ritiene cruciale definire un cospicuo adeguamento del soldo elargito durante i servizi ai militi, fermo ormai da molti anni ad un valore simbolico e poco dignitoso. L’attività di supporto ai corpi professionali in servizio di sorveglianza e di ordine pubblico, dovrà essere regolata dal punto di vista normativo anche per ciò che riguarda il mantenimento del servizio di supporto nella sorveglianza al carcere, che l’esecutivo ha voluto esternalizzare. RF intende quindi farsi promotrice nella prossima legislatura di specifici provvedimenti normativi per sostenere e tutelare i corpi volontari affinché questa risorsa strategica per la sicurezza del Paese e difesa delle nostre istituzioni sia valorizzata e se possibile potenziata.

Repubblica Futura