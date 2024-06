Rinascita Economica, Gian Carlo Capicchioni (Libera): "Le Nostre Priorità per il Futuro di San Marino"

San Marino è a un bivio storico: le scelte che faremo oggi definiranno il nostro futuro. In un mondo sempre più competitivo, è fondamentale adottare strategie concrete per stimolare la crescita economica e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. San Marino ha bisogno di un ambiente imprenditoriale solido e favorevole. Dobbiamo semplificare la burocrazia, ridurre gli ostacoli normativi e offrire incentivi per sostenere le piccole e medie imprese locali. Il nostro obiettivo è promuovere la crescita delle aziende già presenti nel territorio, permettendo loro di competere efficacemente sui mercati globali. Il futuro di San Marino dipende dall'educazione e dalla formazione della nostra giovane generazione. Dobbiamo investire in programmi di istruzione innovativi, corsi di formazione tecnica e percorsi di mentorship per preparare i giovani al successo imprenditoriale. Vogliamo che i talenti locali siano in grado di trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali di successo. Le banche devono diventare veri partner delle imprese, offrendo un supporto finanziario adeguato e accessibile. Dobbiamo creare sinergie tra il sistema bancario e il tessuto imprenditoriale per facilitare l'accesso al credito e sostenere la crescita economica. Le istituzioni finanziarie devono giocare un ruolo attivo nel promuovere l'innovazione e nel supportare le piccole e medie imprese, che sono il cuore pulsante della nostra economia. Per preparare San Marino alle sfide future, è essenziale investire in infrastrutture moderne. Dobbiamo migliorare le reti di trasporto, potenziare la connettività internet e implementare tecnologie digitali avanzate. Questi investimenti non solo ne attireranno di nuovi, ma miglioreranno la vita quotidiana dei nostri cittadini, rendendo San Marino un luogo ancora più attrattivo dove vivere e lavorare. Dobbiamo ridurre la dipendenza da settori economici specifici e diversificare l'economia di San Marino. Promuoveremo nuove opportunità nel turismo sostenibile, nelle industrie creative e nelle tecnologie verdi. Questo non solo stimolerà la crescita economica, ma anche creerà nuove opportunità di lavoro e rafforzerà i servizi pubblici essenziali. San Marino ha un patrimonio culturale e ambientale unico che va preservato e valorizzato. Dobbiamo investire nella conservazione del nostro patrimonio storico e naturale, promuovendo il turismo culturale e sostenibile. Queste iniziative non solo migliorano la qualità della vita dei nostri cittadini, ma attraggono anche visitatori da tutto il mondo. La sostenibilità deve essere al centro delle nostre politiche economiche. Dobbiamo adottare pratiche commerciali sostenibili, ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività e promuovere l'uso delle energie rinnovabili. Questo non solo migliorerà la nostra reputazione internazionale, ma ci renderà anche un esempio di leadership ambientale. La rinascita economica di San Marino dipende dalla nostra capacità di agire con determinazione e responsabilità. Io assieme a Libera siamo pronti a lavorare per il futuro di prosperità e benessere per tutti i cittadini di San Marino.

c.s. Gian Carlo Capicchioni (Libera)