25° Colletta alimentare: San Marino risponde presente

Torna in presenza la Colletta Alimentare con oltre 145.000 volontari impiegato in 11.000 supermercati in tutta Italia. La Diocesi San Marino – Montefeltro come ogni anno si unisce a questo grande gesto di carità, coinvolgendo centinaia di volontari. Solo in Repubblica sono infatti 80 le famiglie assistite presso il Centro San Michele.

Tanti i sammarinesi che nella giornata di oggi stanno partecipando con un atto concreto facendo la spesa per il prossimo. Colletta che quest'anno proseguirà anche nei prossimi giorni, fino al 4 dicembre. Da domani infatti sarà possibile acquistare alle casse dei supermercati buoni da 2 – 5 o 10 euro che verranno convertiti in generi alimentari utili alla raccolta.