30 anni di relazioni San Marino – Polonia. La cerimonia a Palazzo Begni

Nel video le interviste a Luca Beccari (segretario agli Esteri), Ryszard Schnepf (Capo Missione dell'Ambasciata di Polonia, Ambasciatore Designato) e Silvia Marchetti (Ambasciatore di San Marino presso la Polonia)

È con la musica che si celebrano i 30 anni di relazioni diplomatiche tra San Marino e Polonia. A Palazzo Begni a deliziare sono le note di Jakub Stankiewicz, pianista entrato nel gotha mondiale del jazz, interpretando brani iconici e premiati agli Oscar, di compositori come Kaper, Young e Vars. Polonia che ha da poco festeggiato anche l'anniversario della sua indipendenza. Era il 1918, finiva la Prima guerra mondiale, e dopo 123 anni di assenza dalla mappa d'Europa tornava a esistere. Nel 2024 ricorrono i 20 anni dalla sua adesione all'Ue e ora è pronta a sostenere il percorso di avvicinamento del Titano ai 27.

"La Polonia è sempre stata al fianco della Repubblica di San Marino nel suo percorso di negoziazione e definizione dell'Accordo di associazione - sottolinea il segretario agli Esteri, Luca Beccari -. Credo che con questo cambio di ambasciatore, come spesso accade, si apra un nuovo ciclo. Poi c'è da dire che se non arriveremo a firmare l'Accordo di associazione sotto la presidenza ungherese, sicuramente la palla passerà alla presidenza polacca, con cui potrebbe materialmente avvenire la firma. Perciò è ancora più importante per noi avere questa ulteriore forma di sostegno in questa fase".

"È proprio questa la nostra intenzione - assicura Ryszard Schnepf, Capo Missione dell'Ambasciata di Polonia, Ambasciatore Designato -, ovvero portare a compimento il percorso europeo di San Marino, firmando l'Accordo di associazione. È un buon momento e la Polonia è molto favorevole al suo avvicinamento all'Unione".

La cerimonia è anche occasione per fare il punto sui rapporti diplomatici tra i due Paesi. "In questi trent'anni - commenta Silvia Marchetti, Ambasciatore di San Marino presso la Polonia - ci sono stati tanti momenti di incontro, di dialogo, sia a livello bilaterale ma anche nelle sedi internazionali. Io credo e auspico, e anzi sono sicura, che questo non sarà solo un punto di arrivo, ma sarà l'avvio di una nuova fase di consolidamento delle relazioni bilaterali".

