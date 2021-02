A San Marino le prime 25 vaccinazioni con lo Sputnik

E' il 26enne Matteo Bedetti, il più giovane infermiere del Pronto Soccorso, a dare avvio al V-Day della Repubblica di San Marino, con le prime 25 vaccinazioni. “Tutti e 25 testimonial – ci tiene a chiarire l'Iss – di una data epocale per il Paese, seppur con un ritardo di due mesi”. Le somministrazioni, coadiuvate dal responsabile della campagna vaccinale anti Covid, Agostino Ceccarini, sono iniziate nel pomeriggio, nella sala Il Monte dell'Ospedale di Stato. Vaccinati anche i membri del Comitato Esecutivo dell'ISS.









L'avvio vero e proprio della campagna vaccinale avverrà lunedì 1° marzo, nella sede vaccinale in Ospedale, con le liste di personale sanitario e socio-sanitario e di seguito proseguirà con le fasce di popolazione come indicate nel Piano Vaccinale, presso l'Ambulatorio Vaccinazione al Centro Azzurro. Entro domani saranno indicate le modalità di prenotazione.