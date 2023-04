Accademia Contadina: viaggio alla scoperta dell'olio extravergine

Un viaggio alla scoperta del “più nobile dei grassi”, l'olio extravergine di oliva. Su questo si è focalizzato il secondo appuntamento dell'Accademia Contadina, percorso di formazione organizzato da Terra di San Marino per conoscere e approfondire il patrimonio del nostro territorio. Ma come si assaggia l'olio? Quali sono gli elementi di qualità? E come vengono determinare le caratteristiche principali?

"Innanzitutto si utilizza l'analisi sensoriale - spiega Stefano Cerni, agronomo - che è alla base della valutazione della qualità di tutti gli alimenti come vino, formaggi, salumi. È simile all'analisi sensoriale del vino ma cambia il primo approccio che non è visivo ma olfattivo e gustativo. Dal punto di vista tecnico gli assaggiatori che sono chiamati a rilevare la qualità del prodotto devono verificare l'esistenza di due parametri: il fruttato e l'assenza di difetti".

La raccolta e produzione di olio sul Titano è una tradizione che ancora unisce e viene porta avanti da tante famiglie. "C'è una passione incredibile - evidenzia Flavio Benedettini, presidente cooperativa olivicoltori sammarinesi - da chi ha mille olivi a chi ne ha uno, viene al frantoio con la stessa passione. Questo fa molto piacere perché è un prodotto della nostra tradizione, un prodotto che fa bene alla nostra salute. Noi quindi cerchiamo di divulgare la conoscenza".

