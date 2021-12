Accoglienza minori: fortissima partecipazione di pubblico per la serata dedicata

La legge sull'affido ai minori al centro della serata di ieri a Serravalle: sala Polivalente piena fino al limite della capienza consentita dalle normative vigenti, tanti sammarinesi, ma tantissime anche le persone venute da fuori territorio per cogliere le opportunità che si aprono con l'approvazione della normativa sul Titano. Un pubblico attento, tante le interazioni e anche le testimonianze di chi si vorrebbe candidare come famiglia affidataria. Toccanti le parole di Nicolò Govoni e di Maria Rosaria Russo, in nome di Still I Rise e della Papa Giovanni XXIII, nel sentito ringraziamento al Titano per la celerità e la compattezza che la politica ha dimostrato nell'approvazione di una legge che apre le porte della speranza.

Nella seconda parte della serata Govoni, presidente di Still I Rise, ha presentato il suo ultimo libro "Fortuna". Una riflessione sulle "regole" di accoglienza e migrazione con momenti di forte interazione da parte del pubblico che è stato chiamato, tramite una piccola simulazione, a discriminare una parte dei partecipanti solo per il loro colore dei capelli: un gioco, un gesto, un momento per poter toccare con mano, in piccolo, quello che ogni giorno accade nella scelta tra chi resta e chi va, tra chi è "fortunato" e chi no.