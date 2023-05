Accordo San Marino-Ue: la dimensione culturale

La possibile firma dell'accordo di Associazione tra San Marino e Unione Europea si avvicina. Se non addirittura entro l'anno la conclusione del negoziato è attesa entro i primi mesi del 2024 e gli incontri pubblici, organizzati dalla Sums e dal Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino, con il patrocinio della Segreteria agli Esteri, stanno accompagnando il percorso approfondendo opportunità e cambiamenti. La professoressa Elena D'Amelio e il Direttore del CRRI Michele Chiaruzzi hanno relazionato a Domagnano sulla dimensione culturale dell'Accordo con l'Ue che consentirebbe di strutturare le relazioni coi programmi europei in materia, a cui ad oggi San Marino e i giovani sammarinesi possono accedere solo in maniera episodica, come nel caso di Erasmus+. Per il 19 giugno previsto l'ultimo dei sei incontri del ciclo “San Marino verso l'Europa” sulla dimensione sociale dell'Accordo di Associazione con focus sull'accesso ai finanziamenti.