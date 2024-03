Addio a Maurizio Giacomini, maestro di karate, pilota e primo ambasciatore di San Marino in Russia

Ci lascia prematuramente a 73 anni Maurizio Giacomini, imprenditore e personaggio di spicco a San Marino. Dirigeva dal 1978 la ditta Cap srl ed è stato fra i fondatori di OSLA nel 1985.

Cintura nera IV dan, è stato uno dei principali divulgatori del karate a San Marino. È entrato nell'olimpo della lotta giapponese quando, nel 1976, l'Accademia Italiana l'ha nominato maestro di Karate. Ha portato alto il nome del Titano in tornei internazionali, fra cui i Campionati del Mediterraneo del 1976, in cui Giacomini aveva conquistato il sesto posto assoluto nel katà, fra i rappresentanti di 14 nazioni. È stato fra i fondatori della Federazione Sammarinese Karate, di cui è stato presidente dall'81 all'83.

Dal 1992 al 1993 ha ricoperto il ruolo di console generale di San Marino a Mosca. Dopo l'elevazione delle relazioni è diventato il primo ambasciatore di San Marino in Russia nel 1994, ruolo che ha ricoperto fino al 2015.



Aveva una forte passione per le moto e per il volo. Non aveva mai rinunciato a salire su un aereo, anche dopo un incidente nel 2003. Il propulsore del suo ultraleggero su cui viaggiava si era spento improvvisamente per cause tecniche dopo essere decollato dall'aviosuperficie di Torraccia e si era schiantato a terra. Giacomini era sopravvissuto miracolosamente, dopo una lunga convalescenza. Ha fatto parte della Commissione per l'Aviazione Civile dal 2013 al 2016, sotto nomina della Segreteria Finanze, ed è stato membro del consiglio direttivo dell'Aeroclub San Marino.

Ed è proprio l'Aeroclub a ricordarlo. "Anche questa volta sei riuscito a lasciarci stupiti da questa tua mossa, - scrive - come quando prendevi il tuo mezzo e volavi via, verso mete sempre più lontane. Come quando ti vedevamo arrivare con un nuovo aereo, perché aveva sempre qualcosa in più, affinché tu potessi andare a soddisfare la tua voglia di vedere e provare sempre nuove esperienze. Quante avventure insieme!!! Quante ore volate con tanti amici, ed ogni volta che si tornava a casa, poi a cena, ci prendevamo sempre un po’ in giro, per questo o quello che era capitato. Tanti amici sono stati tuoi compagni di viaggio, e da te hanno imparato tanto, sia come pilota sia come uomo. Mauri, ci lasci tanta tristezza, ma anche la consapevolezza di averti avuto come amico di viaggio fantastico e irripetibile. Mancherai certamente alla tua famiglia, ma anche a quella di questo Club…… Fai il tuo ultimo volo in pace, in un cielo blu!".

La San Marino Rtv si stringe attorno alla famiglia e ricorda l'impegno istituzionale e diplomatico di Giacomini nella salvaguardia dell'identità e della sovranità della Repubblica nel mondo.