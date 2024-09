Adolescenti e alcol: bevono più le femmine dei maschi

In una indagine sul consumo di alcol tra i giovani sammarinesi, relativa al 2022, promossa dall'Authority Sanitaria, con il patrocinio della Segreteria all'Istruzione, emerge che tra i 13 e i 17 anni, il consumo è maggiore tra le femmine, rispetto ai maschi. Maggiore anche il numero di coloro che si sono ubriacate almeno una volta.

ra gli adolescenti di 17 anni, la percentuale è del 73,2% tra le femmine e del 62,7% tra i maschi. I ragazzi bevono in prevalenza birra e vino mentre le ragazze consumano più superalcolici, spritz e altri tipi di bevande. Dall'indagine si apprende inoltre che i comportamenti dannosi per la salute, come l'assunzione di alcol negli adolescenti, avviene nell'ambito del gruppo degli amici o dei compagni. Le conseguenze sono sia immediate – come gli incidenti stradali – che a lungo termine con l'insorgenza di diverse patologie.

L'uso di bevande alcoliche inoltre – si afferma nell'indagine – porta a disordini relazionali e problemi economici.