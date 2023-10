Aeroporto Rimini - San Marino: obiettivo 1 milione di passeggeri entro 2027

Un progetto strategico in cinque punti per l'Aeroporto 'Fellini' di Rimini e San Marino così da portare lo scalo a superare la soglia di un milione di passeggeri annui entro il 2027. A presentarlo, nella cornice del Ttg è Airiminum 2014, la società di gestione dell'aeroporto romagnolo che conta di chiudere il 2023 con circa 290.00 passeggeri, in crescita del 40% rispetto all'anno precedente mentre il 2024 dovrebbe toccare quota 405.000.

Nel dettaglio la crescita dei passeggeri dovrebbe passare attraverso l'ottimizzazione del network europeo delle low cost identificando le destinazioni più significative per il territorio; l'implementazione di collegamenti con le principali capitali europee; lo sviluppo di connessioni con gli hub europei; lo sviluppo di partnership strategiche con i principali Tour Operator internazionali e lo sviluppo di collegamenti domestici in grado di generare soprattutto traffico in arrivo.

Fino ad ora, secondo i numeri messi in fila da Asm il 'Fellini' intercetta il 5,4% del traffico dei viaggiatori nel raggio di 30 chilometri dallo scalo che rappresentano un bacino potenziale di 2,8 milioni, passibili di salire a 3,8 se si allarga il raggio a 50 chilometri. Di questa quota, l'80% è rappresentato da traffico di 'incoming'.

Inoltre, la crescita dovrà passare anche attraverso lo sviluppo di rotte di interesse dei flussi fieristici e congressuali, di quelli culturali, del mercato business e di quelli legati alla destinazione di San Marino. La strategia in cinque punti è stata ribattezzata 'Working Together' e affianca l'aeroporto e i principali attori del territorio come Regione, Apt, Comune di Rimini, Repubblica di San Marino, Ieg, Autodromo di Misano.