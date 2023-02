Al via le semifinali di Una Voce per San Marino. Tra i cantanti anche i big

Voce, emozioni e aspettative. 106 semifinalisti in corsa per 22 posti alla serata finale. Così inizia la sfida, a colpi di note, delle semifinali, in onda su Rtv dal 20 al 24 febbraio. Microfono in mano anche per due sammarinesi, ma loro possono stare tranquilli: il turno lo hanno già passato di diritto. Ad ogni serata quattro pass per la finalissima. Ma in 16 si giocano una seconda possibilità, grazie ai ripescaggi. Arrivano anche i “big”, e c'è chi ci riprova dopo la finale dell'anno scorso. "Non ho tante aspettative, sono venuto per vivermi l'esperienza come l'anno scorso - racconta Francesco Monte -. Sono super euforico di lanciare questo nuovo brano che rappresenta un nuovo progetto musicale, in cui ho collaborato con altri artisti". "E' sempre un'esperienza nuova - commenta Alessandro - anche se è la mia seconda volta qui. Sono molto entusiasta, questa volta propongo un pezzo da solo e spero piaccia". Oltre a loro anche Kurt Cassar, Camille Cabaltera e non solo. Il talento non manca ai ragazzi arrivati fino a qui: difficile per i giurati fare una scelta. "Ognuno aveva qualcosa di unico e sono stati rappresentati tutti i generi musicali - spiega Domenica Paganelli, nella giuria dall'inizio delle selezioni -. Ho trovato persone preparate e quindi sono molto soddisfatto". In palio il sogno di ogni artista: cantare all'Eurovision, rappresentando ovviamente San Marino: "E' una grandissima occasione, a Liverpool sarà una cosa pazzesca - conclude Lia Florio, membro della giuria -. Non dimentichiamoci che l'Eurofestival ha raggiunto oltre 200 milioni di spettatori in un anno: una cosa da togliere il fiato per questi ragazzi".

Nel video li interviste a Francesco Monte, Alessandro, Domenica Paganelli (giuria) e Lia Florio (giuria)