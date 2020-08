Al via studio genetico sul Covid a San Marino: coinvolgerà, su base volontaria, 800 persone

A fine agosto l'Iss, in collaborazione con il laboratorio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche dell’Università di Ferrara, inizierà uno studio genetico sul Covid-19 a San Marino su circa 800 persone. La partecipazione è su base volontaria – a breve partiranno le telefonate alla popolazione che era stata sottoposta a quarantena, per chiedere l’adesione - e non prevede compensi economici. Sarà effettuato attraverso lo studio del DNA ottenuto tramite il prelievo di un campione di sangue.

“Si tratta di una ricerca scientifica – spiega l'Iss in una nota - che si pone l’obiettivo di identificare i fattori genetici che possono influenzare l’infezione da nuovo coronavirus, il Sars CoV-2, responsabile della malattia Covid-19”. Lo studio, della durata di circa 2 anni, è rivolto alle persone maggiorenni che sono state sottoposte alla quarantena in quanto esposte al rischio infezione. Si tratta di una indagine di tipo osservazionale, quindi non prevede la somministrazione di farmaci. Contribuirà – continua l'Iss - “ad aumentare le conoscenze sulla ricettività al virus da parte delle persone e portare anche a un test genetico predittivo sul rischio di contrarre o meno l’infezione da parte del nuovo coronavirus”.

Lo studio – conclude l'Istituto per la Sicurezza Sociale - ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Etico per la Ricerca e la Sperimentazione di San Marino e i referenti sono il dott. Massimo Arlotti, il Prof Michele Rubini e i dottori Elena Allocca, Giulio Guerrini, Micaela Santini e Giuseppe Tonnara.