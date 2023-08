Alluvione Emilia-Romagna: la Reggenza consegna la donazione del Consiglio alla Protezione civile

Nel video le interviste a Rita Nicolini, direttore Protezione civile Emilia-Romagna, e Stefano Canti, segretario per il Territorio e la Protezione civile

Tutto è cominciato nel maggio scorso, quando il Consiglio Grande e Generale, esprimendo cordoglio e vicinanza all'Emilia-Romagna dopo l'alluvione, ha deciso di affidare alla Protezione Civile di San Marino un obolo di 6mila euro da devolvere alle popolazioni colpite. Ora i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, durante un'udienza, consegnano ufficialmente la donazione che – come indicato dalla Protezione civile sammarinese – sarà trasferita ai colleghi della Regione, rappresentata a Palazzo Pubblico dal Direttore Rita Nicolini. Una collaborazione, quella tra le due realtà, “cominciata già molti anni fa”, sottolinea il Capo dell'organo sammarinese Pietro Falcioni, e riconsolidata nel 2020, quando sul Titano è nata la corposa squadra di volontari, da subito impegnati nelle città italiane colpite da calamità. "Un'importantissima collaborazione - commenta Nicolini -, perché la vicinanza dei nostri territori fa si che ci possa essere un aiuto reciproco immediato. Tantissimi volontari sammarinesi ci hanno aiutato nei giorni successivi all'alluvione. Volontariato e sostegno economico sono ovviamente un pezzo fondamentale del sistema di Protezione civile". "L'Emilia-Romagna ha un cuore grande e uno spirito indomito e anche questa volta ha dimostrato grande resilienza", afferma la Reggenza, che ringrazia Protezione civile e volontari per il lavoro svolto. La donazione vuole dunque simboleggiare la vicinanza di San Marino agli amici e vicini di territorio. "È una donazione simbolica - conclude Stefano Canti, segretario per il Territorio e la Protezione civile -, ma vuole essere soprattutto un momento di ringraziamento per il lavoro svolto dalla Protezione civile. La nostra collaborazione con l'Italia è fondamentale".

