Anthony Fauci al ministro Speranza: "Lavoro fenomenale con la pandemia"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Prosegue la lenta discesa dei positivi attivi in territorio, oggi 257, con 48 nuovi casi rilevati, ma anche sempre tante guarigioni, 93 da ieri, in due giorni sono state quasi duecento. Scende anche il numero dei ricoverati, a 8, di cui 2 che restano n terapia intensiva, mentre a domicilio sono seguite 249 persone. A Washington il ministro Speranza incontra Anthony Fauci, noto immunologo italo americano, e rispondendo ad una domanda sulla quarta dose ha detto di ritenerla probabile, il prossimo autunno, per una platea più ampia di quella attuale, ossia over 80 e fragili. Fauci ha definito “fenomenale” il lavoro fatto dall'Italia nella gestione della pandemia, anche per l'attuale prudenza dimostrata, e per il livello di vaccinazione che ha superato il 90% della popolazione sopra i 12 anni, contro il 73,8% degli Stati Uniti.

L'incremento odierno intanto supera i 62mila (62.071); tornano in calo i ricoveri, anche le terapie intensive di due unità (366 totali), sempre alto però il numero dei decessi, 153. 2.354 nuovi positivi anche in Emilia Romagna, dove le terapie intensive sono stabili. 14 le vittime (e +224 casi di contagio a Rimini). In Brasile torna a salire il numero di decessi e contagi, i primi soprattutto sono aumentati del 23%, da inizio pandemia se ne contano più di 663mila. La Cina prosegue i suoi test di massa a Pechino e Shanghai: per le festività del primo maggio nella capitale i ristoranti hanno lavorato con le consegne a domicilio, mentre a Shanghai sono ancora in lockdown 6 milioni di persone, nonostante i 274 casi locali confermati, con poco più di 5.300 asintomatici.