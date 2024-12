Associazione Amici di Padre Marcellino: nuovo container in Congo con materiale per quattro progetti

Nuova missione in Africa per il sammarinese Marino Pelliccioni, dell'Associazione Amici di Padre Marcellino. Consegnato in Congo un container contenete materiale utile a quattro missioni. Viaggio che però si è rivelato più difficile del previsto: "Ci sono state tante difficoltà - racconta Marino Pelliccioni - a partire dal reperire i materiali, perché abbiamo fatto la scelta come Associazione che, anziché dare soldi, abbiamo voluto portare materiali per i lavori che c'erano da fare. I materiali sono serviti per quattro progetti: due ospedali, un centro per bambini con malformazioni e una suora salesiana di una missione salesiana".

"La seconda difficoltà trovata - aggiunge Marino Pelliccioni - è stata il blocco del container due volte alla Dogana. Al penultimo giorno, dopo 34 giorni, sono riuscito a sbloccarlo. Al mattino alle 4 ci siamo messi a scaricare fino alle 9.30 e poi sono volate in aeroporto per ritornare a casa". Nonostante le difficoltà non manca la soddisfazione per quanto fatto: "È come vincere al Superenalotto perché vedi dove va, a chi serve, il fine, tutto quello che fai, ti ripaga dei sacrifici e ti dà lo stimolo per continuare. Adesso sto organizzando un nuovo container, questa volta in Zambia".

Nel servizio l'intervista a Marino Pelliccioni (Associazione Amci di Padre Marcellino)