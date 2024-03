Bollette: dal 16 marzo si può passare alla tariffa fissa

Per luce e gas tariffa indicizzata o fissa? Da questa sera su RTV parte la campagna informativa di AASS per aiutare le famiglie a scegliere quale soluzione adottare. Una novità per San Marino, al contrario dell'Italia, dove questa possibilità c'è da diverso tempo. “L'Azienda ha deciso di proporre più tipologie di tariffe per energia elettrica e gas – spiega il Direttore Raoul Chiaruzzi - per consentire all'utente di scegliere il piano tariffario più adeguato alle proprie esigenze”. Ma quali sono le differenze? “La tariffa indicizzata – chiarisce Chiaruzzi - è una tariffa dove, mese su mese, le tariffe applicate sono in funzione delle quotazioni sui mercati energetici. Quella fissa è una tariffa che a San Marino, a seguito della delibera dell'Autorità, è fissata per un anno. Quindi non ha variazioni nel corso di validità della stessa tariffa”.

Se quindi la tariffa fissa, non essendo influenzata dall'andamento dei mercati, consente di determinare ogni anno il budget da destinare alle bollette, quella indicizzata permette di sfruttare al meglio gli andamenti al ribasso. Come per i mutui a tasso variabile presuppone però una certa quota di rischio, legata appunto alle oscillazioni di mercato.

L'Autorità di regolazione ha definito, per coloro che non sono grandi consumatori energetici, tre momenti per cambiare il proprio profilo tariffario passando al fisso: “Nel mese di marzo (la campagna di vendita partirà sabato 16 e terminerà il 30 del mese); poi luglio e infine novembre. Sono state ritenute dall'Autorità sufficienti per garantire a tutti gli utenti di poter aderire, se vogliono, ad una tariffa fissa”. Nella prima offerta di dicembre hanno aderito circa 300 utenti. La scelta di passare al fisso – rimarca Chiaruzzi - “è volontaria, non obbligatoria”. Se non si fa nulla rimane la tariffa vigente, cioè indicizzata.