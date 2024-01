“Bomba day”, circa mille i residenti coinvolti nell'evacuazione dell'11 febbraio

È ufficiale, con l'emissione dell'ordinanza della Protezione Civile: sarà messo in sicurezza e fatto brillare dagli artificieri dell’Esercito Italiano nella giornata di domenica 11 febbraio l’ordigno bellico – una bomba da guerra di 250 libbre – rinvenuto in Strada Rancaglia, a Serravalle. Prevista l’evacuazione precauzionale per alcune ore dei residenti nell’area interessata, con l’attivazione di diversi servizi di supporto alla popolazione che potranno essere richiesti già a partire dai prossimi giorni. Le vie in prossimità delle operazioni saranno interdette al traffico e al passaggio dei pedoni. La Polizia Civile ha diramato l'elenco. Clicca per sapere quali.

Come anticipato il 3 gennaio su San Marino Rtv, sulla base delle disposizioni dell’Esercito italiano, dovrà essere liberata un’area nel raggio di 352 metri. Le circa 1.000 persone residenti nella zona interessata, che saranno informate puntualmente anche tramite un volantino dedicato consegnato in tutte le buchette, dovranno lasciare la propria abitazione entro le ore 7 e potranno rientrarvi alla conclusione delle operazioni, che potrà variare tra la tarda mattinata e il tardo del pomeriggio in base alla complessità del disinnesco.

A servizio delle persone evacuate – in particolare per le persone non autosufficienti o che non hanno la possibilità di recarsi da parenti o amici – sarà allestito uno spazio di accoglienza presso i locali del Multieventi. L'Istituto Sicurezza Sociale invita a comunicare l'esigenza di usufruire del centro di accoglienza, prima possibile e comunque entro il 7 febbraio.

Per segnalare l’impossibilità di provvedere in autonomia a trovare un luogo per restare fuori casa per le ore necessarie o per altre esigenze restano attivi i contatti del Servizio Protezione Civile (mail a protezione.civile@pa.sm o telefonando allo 0549/887081, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00).

Il termine delle operazioni, quindi la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni, sarà segnalato attraverso il personale della protezione civile presente nei posti di blocco e nel centro di accoglienza; su Radio San Marino (102.7) con bollettini orari, sul sito www.sanmarinortv.sm e sui canali social del Servizio Protezione Civile.

Maggiori informazioni nell'ordinanza (clicca per leggerla)

Il comunicato di ISS e Protezione Civile