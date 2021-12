Boom di terze dosi in Italia. Da lunedì super green pass

In Italia, dove da lunedì ci sarà una stretta sui controlli con l'introduzione del super green pass, si registra un nuovo record per le richieste di certificato verde: ieri sono state 1.240.703 (tra tamponi, vaccinati e guariti), spinte anche da chi ha fatto la terza dose e vuole ritirare il documento aggiornato. Proprio le dosi booster continuano a correre: i richiami ieri sono stati 423.611 per un totale di quasi otto milioni di italiani con la terza dose. Per un 'non vaccinato', secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità contenuti nel documento del monitoraggio settimane pubblicato oggi, il rischio rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi è 10 volte maggiore di ricovero, 16 volte maggiore di terapia intensiva, 9 volte maggiore di morte. "Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%.







Anche L’Istituto per la Sicurezza Sociale a San Marino ha comunicato l’aggiornamento delle infezioni. Ha completato il ciclo di immunizzazione l’83,67% della popolazione vaccinabile. 4.488 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster). Ed in merito ai dati delle infezioni e delle vaccinazioni, l’ISS informa che dal 1° aprile al 30 novembre tra le persone che avevano completato il ciclo di immunizzazione sono state 557, di cui 483 erano vaccinate con il vaccino Sputnik e 74 con Pfizer. Nello stesso periodo le persone vaccinate ospedalizzate sono state 24 (di cui 18 avevano ricevuto lo Sputnik e 6 il Pfizer). Nello stesso periodo, invece, le persone ospedalizzate e non vaccinate sono state 193. Il tasso di ospedalizzazione a San Marino è quindi dello 0,102% per vaccinati Sputnik e 0,162 per Pfizer. mentre sale all'86,161% nei non vaccinati.