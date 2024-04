Caldaia centralizzata: prima l'Istanza, ora raccolta firme contro tariffe AASS

Costi esorbitanti per il gas, quando gli altri utenti sammarinesi pagano meno. E questo dopo aver pensato bene di risparmiare sulla bolletta, installando una caldaia centralizzata a metano. È la situazione nella quale si è ritrovato un gruppo di condomini, che qualche anno fa ha pensato di installare nell'edificio una caldaia unica che, se da una parte rappresentava una scelta economica ed ecologica, dall'altra ha avuto pesanti ripercussioni sulla bolletta: Il sistema tariffario dell'AASS, infatti, è ordinato per scaglioni e le palazzine dotate di caldaia centralizzata raggiungono facilmente lo scaglione più svantaggioso grazie ai consumi sommati di tutti i condomini.

"Questa situazione discriminatoria non è nuova e abbiamo protestato a più riprese per questo stato di cose con l’AASS ma nessuno ha voluto metterci le mani - scrivono i condomini in una nota -. Ora è stata presentata una Istanza d’Arengo sul tema e quindi speriamo possa finalmente risolversi positivamente questa incresciosa situazione".

Nell'attesa si preparano comunque ad agire se necessario anche legalmente verso l’AASS e per questo invitano chi si trova nella stessa situazione a farsi vivo con loro per portare avanti una iniziativa comune.

Sentito il direttore dell'AASS Raoul Chiaruzzi, non nasconde che il problema sia presente: “Stiamo studiando, insieme all'autorità garante – afferma – di applicare una tariffa non a scaglioni per questi casi, così da risolvere il problema”.