Capodanno: stretta sicurezza su Titano e Italia

San Marino si prepara al Capodanno con “2000 CHE STORIES!”, la grande festa che trasformerà Piazza Sant’Agata in un palcoscenico pop per una notte di energia, musica e spettacolo. Partita anche la macchina della sicurezza con la Gendarmeria che ha rinforzato la presenza nel centro storico per stanotte, garantendo monitoraggio per eventi pubblici e privati. La Gendarmeria è già in strada per i controlli dall'8 dicembre con numerose pattuglie formate da tutti i Reparti del Corpo, in uniforme e in abiti civili per la prevenzione di furti e rapine.

Anche la Polizia Civile ha potenziato i servizi: aumentano le pattuglie per la sicurezza stradale e gli equipaggi per l'antincendio. Infine la Guardia di Rocca aumenta i servizi e i presidi con un incremento di personale.

Intanto, in tutto lo stivale misure straordinarie per una serata di festa in piena sicurezza. A Roma il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza che vieta l'uso di fuochi, petardi e botti fino al 6 gennaio. Analoghe disposizioni a Milano, Trento, Napoli e altre città: nei centri storici e nelle piazze principali sarà anche vietato possedere o utilizzare bottiglie di vetro, lattine e droni. Controlli a tappetto, presidi, e divieti, queste le parole d'ordine delle autorità che puntano alla prevenzione e alla tutela di persone, animali e del patrimonio culturale. A Rimini Capodanno sicuro, niente vetro nei luoghi delle feste, per l’asporto è consentito solo l’uso della plastica. Musica spenta alle 3 con l’eccezione dei locali da ballo in possesso di specifica Licenza di Pubblico Spettacolo. Per l’accesso alle aree degli eventi durante il loro svolgimento, è vietato introdurre bottiglie, recipienti di vetro o bombolette spray al peperoncino. Il controllo sarà garantito attraverso varchi presidiati situati in punti strategici. Conto alla rovescia anche a Cattolica dove scatta lo stop al vetro d’asporto su tutto il territorio. "A Cattolica ci sono state misure di rinforzo, c'è il divieto del vetro dalle ore 20 fino alle ore 7 del primo di gennaio, quindi il divieto anche dei fuochi d'artificio, dei botti e quindi anche un comune pet friendly. Siamo veramente pronti ad accogliere turisti e cittadini che percorreranno questo centro naturale che da piazza Roosevelt va a piazza Primo Maggio in totale sicurezza" spiega Elisabetta Bartolucci, assessore al Turismo Cattolica. Nel video l'intervista a Elisabetta Bartolucci, assessore al Turismo Cattolica