CEMEC, bilancio positivo: Il 2024 si chiude con numeri in crescita e un riconoscimento importante

Il 2024 è stato un anno di "grande rilievo" per il CEMEC, che parla di "progressi eccezionali", "collaborazioni significative" e un "forte impatto nei campi della medicina delle catastrofi e gestione delle emergenze". Tra i punti salienti i 160 corsi ed eventi organizzati con il supporto di centinaia di formatori e relatori, e che hanno visto oltre 9000 partecipanti. Una crescita in numeri anche a livello nazionale, con oltre 100 tra corsi di formazione ed eventi su gestione del rischio, preparazione alle emergenze e promozione della resilienza.

A cui si aggiungono numerosi workshop, seminari e conferenze internazionali, con focus anche sulla mitigazione di minacce chimiche, biologiche, nucleari ed esplosive. Un bilancio quindi più che positivo per l'ente, che da oltre trent'anni forma personale sanitario, forze dell’ordine, protezione civile, volontari e soccorritori per una risposta rapida ed efficace di fronte ad uno scongiurato scenario emergenziale. Grande attenzione è stata rivolta anche ai giovani, con corsi di primo soccorso a cui hanno partecipato le scuole elementari. Nell'elenco s'inserisce anche la borsa di studio di 20.000 € offerta a cittadini sammarinesi per la partecipazione al Master in Azione Umanitaria Sostenibile.

Tra le principali iniziative dello corso anno rientrano anche i progetti per l’incremento nella governance del rischio di catastrofi nell'area euro-mediterranea; il miglioramento della sicurezza per personale sanitario e protezione civile oltre al rafforzamento della mitigazione del rischio. Infine, nel 2024 il CEMEC è stato ufficialmente designato come struttura operativa di Protezione Civile, con capacità di intervento rapido per emergenze e assistenza medica avanzata. Riconoscimento che ne attesta l'eccellenza operativa.