Cena al cinese, la Sanità sammarinese contro il pregiudizio

Cena al ristorante cinese per un momento simbolico e che ha voluto vuole lanciare un messaggio di positività e rassicurazione, contro la disinformazione e il pregiudizio che ha colpito – con l'epidemia da Coronavirus in Cina – molte delle attività commerciali, soprattutto di ristorazione, gestite da cinesi. C'erano i vertici dell'ISS, il personale socio-sanitario, anche piccoli commercianti, nonché la presenza del segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta e agli Interni, Elena Tonnini. Una iniziativa nata in maniera spontanea per dimostrare – ha spiegato a RTV il direttore sanitario, Mara Morini - come “non ci sia alcun rischio ad avvicinare persone che vengono da altre nazioni, ma che ormai da anni vivono in territorio, e che gli alimenti consumati sono normali alimenti, come potremmo trovare in qualsiasi altro ristorante, soggetti agli stessi controlli da parte dei servizi sanitari”.