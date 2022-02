Centrale del Latte, Canti "il Governo è tenuto al rispetto di leggi e regolamenti"

“Il Governo è tenuto ad esprimersi nel pieno rispetto di Leggi e Regolamenti vigenti, nonchè nel rispetto di convenzioni e contratti sottoscritti.” così in una nota la Segreteria al Territorio, che risponde all’ultima dichiarazione rilasciata dal Presidente della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese alla nostra emittente, in merito al diniego circa l'ingresso di nuovi soci. Comprendo - dichiara il Segretario Canti - lo sconcerto della parte privata, ma è tra i doveri dei rappresentanti delle istituzioni non accogliere le istanze presentate qualora in contrasto alle leggi, regolamenti, convenzioni e contratti sottoscritti, così come credo sia utile proseguire con un confronto leale nell’intento di trovare la giusta e migliore soluzione atta a risolvere le criticità della cooperativa rispetto al rilascio di dichiarazioni a mezzo stampa.”