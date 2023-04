Ciavatta: "L’universalità del sistema sanitario sammarinese è unica al mondo"

Nel video l'intervista al Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta

Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Salute, che quest’anno coincide anche con il 75° anniversario dalla nascita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui San Marino è entrata a far parte il 12 maggio 1980. “L’assistenza sanitaria del futuro sarà sempre più all’insegna della prossimità, della digitalizzazione, dell’innovazione diagnostico-terapeutica e di una presa in carico centrata sulla persona. – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta – Ho sempre affermato, anche nei periodi più difficili legati alla pandemia, che l’universalità del sistema sanitario sammarinese è unica al mondo e rappresenta una vera eccellenza del Paese, riconosciuta in tutti i contesti internazionali. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando, ben consapevoli delle difficoltà che in tutto il mondo i sistemi sanitari pubblici stanno riscontrando, per garantire che questo eccezionale diritto possa essere garantito anche dalle generazioni future”.

