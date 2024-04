Congresso degli studenti di Azione Cattolica a Valdragone

"Per la scuola in particolare i temi su cui ci stiamo soffermando sono una scuola più sana quindi più attenta al benessere psicologico - ha dichiarato Ludovica Mangiapanelli, segretario nazionale Azione Cattolica - una scuola più equa quindi che abbia cuore tutta la questione della parità di genere e della tutela delle minoranze e delle persone che effettivamente fanno più difficoltà ed hanno più bisogno di essere accompagnate".

"Un Noi più grande, studenti capaci di prospettiva" è il XVIII congresso nazionale promosso dal Movimento studenti di Azione Cattolica. La Diocesi di San Marino-Montefeltro ha ospitato nuovamente l'evento alla Casa San Giuseppe di Valdragone. Duecento studenti provenienti da tutta Italia si sono confrontati con tavoli di lavoro tematici su conflitti in atto, disaffezione politica e disarticolazione della società.

Grande attenzione ai temi del benessere psicologico, tra le priorità per la scuola del futuro. Focus anche sui social network e sulle innovazioni tecnologiche, e sulla necessità di sviluppare competenze per non farsi travolgere. Una comunicazione aperta con i docenti è una necessità ribadita dai ragazzi. Durante il congresso verrà votato un Documento programmatico e la nuova equipe nazionale per il triennio 2024/2027 ".

Nel video l'intervista a Ludovica Mangiapanelli, segretario nazionale Azione Cattolica