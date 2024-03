Consiglio: passa l'Istanza sulla cittadinanza. La soddisfazione del Comites

Nel video l'intervista ad Alessandro Amadei, Presidente Comites San Marino

È il tema dei temi, quello sulla cittadinanza per il Comites San Marino. Una lunga battaglia fatta di momenti di sensibilizzazione insieme a serrati incontri a livello politico-istituzionale. L'ultimo tassello, l'Istanza d'Arengo per “Eliminare dalla normativa vigente la rinuncia alla cittadinanza di origine come condizione per essere naturalizzati”, promossa insieme all'associazione 'Noi ci siamo', approvata in Consiglio con 30 sì, 14 no e 8 astenuti, al termine di un vivace dibattito. Grande la soddisfazione del Presidente Comites Alessandro Amadei. Obiettivo dei prossimi mesi, arrivare alla norma.

