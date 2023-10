Consulta dei sammarinesi all'estero: senso di appartenenza e richiamo all'unità

Le sfide della pandemia sanitaria e di carattere economico filo conduttore degli interventi dei Segretari di Stato alle Finanze, Giustizia e Industria. Dettagliato ed ottimista il quadro delineato da Marco Gatti, che parla di un settore bancario che si sta rinforzando matrimonialmente e che è in crescita, del rapporto debito pil che sta scendendo a conferma “di come il così contestato debito abbia in realtà rimesso in moto l'economia, perché investito per imprese e famiglie”; Massimo Andrea Ugolini si sofferma sulla riforma della giustizia e sul problema denatalità, che come Segreteria alla Famiglia ha affrontato incentivando contributi e assistenza alle giovani coppie, Fabio Righi descrive l' impostazione del lavoro, divisa su una linea di percorso interna ed una dal respiro internazionale, e cita in questo contesto il primo evento dedicato alla Space Economy, che ha suscitato l'interesse della Nasa. Consenso dall'Assemblea quando il Segretario parla nell'importanza della digitalizzazione anche in un ottica di garanzia per il voto dall' estero. In mattinata l'intervento del Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini al centro le modifiche normative del mondo del lavoro che riguarderanno anche i cittadini residenti all'estero, impostato affinché anche il patrimonio di competenze di chi vive fuori confine sia al servizio del sistema. Un'edizione intensa e simbolica. L'esigenza di rinnovare un legame particolarmente sentito, tra memoria da conservare e da trasmettere alle nuove generazioni, emerge dall'attività del Centro Ricerca sull'emigrazione- Museo emigrante. Toccante l'udienza dai Capitani Reggenti che ieri ha concluso la prima giornata di lavori. René Rastelli, residente a Grenoble, si commuove nel sottolineare il senso dell'udienza a Palazzo, apre la seconda giornata di lavori con un intervento tagliente, ed approfitta del nostro microfono per un richiamo all'unità.