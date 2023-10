Consulta sammarinesi all'estero, trovata sintesi su molti 'nodi', resta critictà su cittadinanza e voto

Nel video la riflessione del Presidente, riconfermato, Otello Pedini

Approvata all'unanimità la Risoluzione conclusiva della Consulta dei Sammarinesi Residenti all'Estero. Presente il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, in veste di presidente onorario della Consulta. Tra gli aspetti principali l'accordo trovato sulla proposta di riforma della normativa sulle comunità e l'avvio dell'iter per l'organizzazione del tavolo tecnico sulla riforma dei soggiorni culturali. Nella risoluzione, espressa soddisfazione per i chiarimenti ricevuti in materia sanitaria e previdenziale. Restano aperte criticità in materia di cittadinanza e di voto estero, eterno “convitato di pietra”.

