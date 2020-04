Coronavirus a San Marino: 13 nuovi casi positivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Il Gruppo Coordinamento Emergenze Sanitarie aggiorna sul contagio del coronavirus a San Marino. Presenti in conferenza stampa la dr.ssa Stefania Stefanelli Responsabile della Comunicazione-URP e il dr. Antonio Morri, Direttore del Pronto Soccorso e Centrale 118 dell'Ospedale di Stato.

13 i nuovi casi positivi in territorio su 57 tamponi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 398. Si tratta di pazienti prevalentemente asintomatici, rilevati grazie alla nuova strategia di screening. "Possiamo oggi dire - chiarisce la dottoressa Stefanelli - che il 5,6% della popolazione sammarinese è stata ad oggi testata". Nessun nuovo decesso, un nuovo guarito. 3 le persone ancora ricoverate in terapia intensiva in ospedale per il Covid-19, una femmina e due maschi. 12 invece le persone ricoverate in area di isolamento, 7 femmine e 5 maschi. 383 le persone in isolamento al proprio domicilio, 202 femmine e 181 maschi. Le quarantene attive sono 681, fra cui 55 riferibili ai sanitari e 14 alle forze.