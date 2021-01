Covid: 4 nuovi ricoveri a San Marino

Sale a 24 – 4 più di ieri – il numero dei ricoverati in Ospedale a San Marino per Covid 19. Stabile ma sempre alto, all'83%, il livello di saturazione della terapia intensiva dove si trovano 10 pazienti Covid. 41 le nuove positività riscontrate nelle ultime 24 ore, a fronte di 39 guarigioni. Il numero degli attualmente positivi sale a 344: un aumento di 4 unità rispetto a ieri. Nessun decesso rispetto all'aggiornamento di ieri e quindi dall'inizio della pandemia le morti legate al Covid sono ferme a 64 dal 6 gennaio, quando sono state comunicate le ultime due.